У ЄС ініціюють переговори про приєднання Західних Балкан до єдиної зони роумінгу 

Європейська комісія запропонувала розпочати переговори з Албанією, Боснією і Герцеговиною, Косовом, Чорногорією, Північною Македонією та Сербією щодо їх інтеграції до режиму ЄС Roam Like at Home.

Про це повідомила пресслужба комісії у вівторок, пише "Європейська правда".

Після завершення укладення угод з кожним із партнерів і повного приведення ними своїх правил роумінгу у відповідність до норм ЄС люди, які подорожують між ЄС і Західними Балканами, зможуть здійснювати дзвінки, надсилати SMS і користуватися мобільним інтернетом без додаткових роумінгових доплат.

Це означатиме безперервний зв’язок за внутрішніми тарифами не лише для громадян і представників бізнесу із Західних Балкан, які відвідують ЄС, а й для мандрівників з ЄС у країнах Західних Балкан.

З ухваленням сьогодні пропозиції щодо переговорних мандатів комісія звертається до Ради ЄС по дозвіл розпочати переговори із партнерами із Західних Балкан.

Після ухвалення Радою ЄС комісія вестиме двосторонні переговори з кожним партнером регіону.

У разі успішного завершення ці угоди прокладуть шлях до приєднання Західних Балкан до зони Roam Like at Home.

Європейська комісія погодила інтегрування України до зони роумінгу ЄС торік у липні.

Україна з 1 січня офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони з країнами Євросоюзу.