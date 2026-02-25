В ЕС инициируют переговоры о присоединении Западных Балкан к единой зоне роуминга

Европейская комиссия предложила начать переговоры с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косовом, Черногорией, Северной Македонией и Сербией об их интеграции в режим ЕС Roam Like at Home.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии во вторник, пишет "Европейская правда".

После завершения заключения соглашений с каждым из партнеров и полного приведения ими своих правил роуминга в соответствие с нормами ЕС люди, путешествующие между ЕС и Западными Балканами, смогут совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом без дополнительных роуминговых доплат.

Это будет означать непрерывную связь по внутренним тарифам не только для граждан и представителей бизнеса из Западных Балкан, посещающих ЕС, но и для путешественников из ЕС в странах Западных Балкан.

С принятием сегодня предложения по переговорным мандатам комиссия обращается к Совету ЕС за разрешением начать переговоры с партнерами из Западных Балкан.

После принятия Советом ЕС комиссия будет вести двусторонние переговоры с каждым партнером региона.

В случае успешного завершения эти соглашения проложат путь к присоединению Западных Балкан к зоне Roam Like at Home.

Европейская комиссия согласовала интеграцию Украины в зону роуминга ЕС в июле прошлого года.

Украина с 1 января официально присоединилась к единой роуминговой зоне со странами Евросоюза.