В Британии задержали мужчину, который пришел в мечеть с топором и молотком
В Великобритании полиция задержала 40-летнего мужчину, который пытался пройти в центральную мечеть Манчестера, имея при себе топор, нож и молоток.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
Инцидент произошел во вторник вечером, около 20:40 по Гринвичу, во время вечерней молитвы Таравих.
По словам представителей мечети, во время молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан в помещение зашли два подозрительных человека: белый мужчина с большой сумкой и темнокожий мужчина.
Волонтеры мечети вовремя заметили топор в сумке одного из посетителей. Они изолировали вооруженного мужчину в отдельной комнате и немедленно вызвали полицию. При осмотре в сумке также обнаружили нож и молоток.
Полиция Большого Манчестера подтвердила задержание мужчины по подозрению в хранении оружия и наркотиков. Второму мужчине удалось скрыться до приезда офицеров, в настоящее время его разыскивают.
Суперинтендант Саймон Насим сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, а прямых угроз в адрес верующих озвучено не было.
На событие отреагировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он заявил, что обеспокоен инцидентом в центральной мечети Манчестера.
В прошлом году в Великобритании трое неонацистов были заключены в тюрьму за планирование нападений на мечети и синагоги.
Также в Шотландии был осужден 17-летний подросток, который планировал теракт против мечети.