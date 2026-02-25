В Британии задержали мужчину, который пришел в мечеть с топором и молотком

В Великобритании полиция задержала 40-летнего мужчину, который пытался пройти в центральную мечеть Манчестера, имея при себе топор, нож и молоток.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Инцидент произошел во вторник вечером, около 20:40 по Гринвичу, во время вечерней молитвы Таравих.

По словам представителей мечети, во время молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан в помещение зашли два подозрительных человека: белый мужчина с большой сумкой и темнокожий мужчина.

Волонтеры мечети вовремя заметили топор в сумке одного из посетителей. Они изолировали вооруженного мужчину в отдельной комнате и немедленно вызвали полицию. При осмотре в сумке также обнаружили нож и молоток.

Полиция Большого Манчестера подтвердила задержание мужчины по подозрению в хранении оружия и наркотиков. Второму мужчине удалось скрыться до приезда офицеров, в настоящее время его разыскивают.

Суперинтендант Саймон Насим сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, а прямых угроз в адрес верующих озвучено не было.

На событие отреагировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он заявил, что обеспокоен инцидентом в центральной мечети Манчестера.

В прошлом году в Великобритании трое неонацистов были заключены в тюрьму за планирование нападений на мечети и синагоги.

Также в Шотландии был осужден 17-летний подросток, который планировал теракт против мечети.