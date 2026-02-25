У Латвії поліція перевірить ризького депутата через привітання з 23 лютого

Державна поліція Латвії проведе перевірку через публікацію у соцмережах депутата Ризької міськради Якова Плінера із привітанням до 23 лютого.

За часів Радянського союзу 23 лютого відзначали так званий день захисника вітчизни. До 1991 року в Латвії його відзначали як День Радянської армії.

У своєму дописі в Facebook Плінер написав: "З 23 лютого! Душа – Богу! Серце – жінці! Обов'язок – батьківщині! Честь – нікому! Маю честь...". Допис отримав понад 1,4 тисячі лайків.

На це звернули увагу співробітники Державної поліції, пообіцявши провести перевірку.

Нагадаємо, минулого року у Литві виник скандал довкола заступника міністра фінансів Валентина Гаврилова через його акаунт в російській соціальній мережі "ВКонтакте", де він ділився плейлистом, що вихваляє Радянський Союз.

Коли він звернувся до Департаменту державної безпеки за дозволом на роботу з секретною інформацією, керівник департаменту Даріус Яунішкіс заявив у вівторок Žinių radiju, що виявлені факти про Гаврилова є "слизькими" і будуть оцінюватися, коли посадовці прийматимуть рішення про надання дозволу.

Згодом Гаврилов подав у відставку з посади.