В Латвии полиция проверит рижского депутата из-за поздравления с 23 февраля

Государственная полиция Латвии проведет проверку из-за публикации в соцсетях депутата Рижского горсовета Якова Плинера с поздравлением к 23 февраля.

Об этом сообщает Jauns.lv, пишет "Европейская правда".

Во времена Советского Союза 23 февраля отмечали так называемый день защитника отечества. До 1991 года в Латвии его отмечали как День Советской армии.

В своем посте в Facebook Плинер написал: "С 23 февраля! Душа – Богу! Сердце – женщине! Долг – родине! Честь – никому! Честь имею...". Пост получил более 1,4 тысячи лайков.

“Pienākums – pret dzimteni!”



Zemāk rakstīts šī @RigasDome deputāta 23.02. “svētku” ierakstā.



Bilde – kā redzams, nav tik veca. PSRS medaļas, bez šaubām, žvadz kabatās turpat Rātsnama gaiteņos klīstot. pic.twitter.com/9GyMy7NLK4 – Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) February 23, 2026

На это обратили внимание сотрудники Государственной полиции, пообещав провести проверку.

Напомним, в прошлом году в Литве разразился скандал вокруг заместителя министра финансов Валентина Гаврилова из-за его аккаунта в российской социальной сети "ВКонтакте", где он делился плейлистом, восхваляющим Советский Союз.

Когда он обратился в Департамент государственной безопасности за разрешением на работу с секретной информацией, руководитель департамента Дариус Яунишкис заявил во вторник Žinių radiju, что выявленные факты о Гаврилове являются "скользкими" и будут оцениваться, когда чиновники будут принимать решение о предоставлении разрешения.

Впоследствии Гаврилов подал в отставку с должности.