Британія призупиняє ратифікацію угоди про передачу островів Маврикію

Уряд Великої Британії ухвалив рішення призупинити ратифікацію угоди про передачу островів Чагос Маврикію для консультацій зі США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Згідно з угодою, Велика Британія передасть суверенітет над своїми островами в Індійському океані Маврикію. Оскільки на цьому архіпелазі розміщена британсько-американська військова база, Лондон планує сплачувати в середньому 101 млн фунтів стерлінгів на рік за оренду цієї території.

Відкладення ратифікації договору відбулося на тлі того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп закликав прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера скасувати угоду, попри попередню підтримку документа.

Британський міністр з питань Близького Сходу Геміш Фалконер пояснив, що уряд бере паузу для обговорення договору з Вашингтоном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у січні вже розкритикував Велику Британію за укладення угоди про продаж острова Дієго-Гарсія в Індійському океані у складі архіпелагу Чагос острівній державі Маврикій минулого року. Він використав це як ще одну причину того, чому США повинні володіти Гренландією.

В уряді Британії тоді відповіли, що Лондон не йтиме на компроміси у питаннях національної безпеки.

Днями також повідомляли, що Британія не дозволила США використати їхню спільну військову базу на островах Чагос для атаки по Ірану.