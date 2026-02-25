Укр Рус Eng

Великобритания приостанавливает ратификацию соглашения о передаче островов Маврикию

Новости — Среда, 25 февраля 2026, 16:45 — Ольга Ковальчук

Правительство Великобритании приняло решение приостановить ратификацию соглашения о передаче островов Чагос Маврикию для консультаций с США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Согласно соглашению, Великобритания передаст суверенитет над своими островами в Индийском океане Маврикию. Поскольку на этом архипелаге расположена британско-американская военная база, Лондон планирует платить в среднем 101 млн фунтов стерлингов в год за аренду этой территории.

Отложение ратификации договора произошло на фоне того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера отменить соглашение, несмотря на предварительную поддержку документа.

Британский министр по вопросам Ближнего Востока Хэмиш Фалконер объяснил, что правительство берет паузу для обсуждения договора с Вашингтоном.

Напомним, президент США Дональд Трамп в январе уже раскритиковал Великобританию за заключение соглашения о продаже острова Диего-Гарсия в Индийском океане в составе архипелага Чагос островному государству Маврикий в прошлом году. Он использовал это как еще одну причину того, почему США должны владеть Гренландией.

В правительстве Великобритании тогда ответили, что Лондон не пойдет на компромиссы в вопросах национальной безопасности.

На днях также сообщалось, что Великобритания не разрешила США использовать их совместную военную базу на островах Чагос для атаки по Ирану.

