Німецька поліція обшукала житло чоловіка, який опублікував відео зі стріляниною в Мерца

У Німеччині поліція провела обшуки у квартирі чоловіка через публікацію відео, на якому в німецького канцлера Фрідріха Мерца стріляють з гвинтівки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Відомо, що у 34-річного жителя федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія конфіскували мобільний телефон та ноутбук.

Окрім поширення фейкового відео з насильством проти канцлера, чоловік також публікував у соцмережах зображення, що розпалювали ненависть або містили заборонену екстремістську символіку.

За словами правоохоронців, обшук відбувся в рамках загальнонаціонального дня дій проти мови ворожнечі.

Федеральне управління кримінальної поліції заявило, що правоохоронні органи всіх 16 німецьких земель провели в середу рейди проти поширення незаконного контенту в інтернеті.

Слідчі дії ґрунтувалися на основі 140 розслідувань. Як повідомляється, у більш як половині випадків дії правоохоронців були спрямовані проти правих ідеологій, але також зачепили ліві, релігійні та іноземні рухи.

За даними правоохоронців, правопорушення стосувалися підбурювання до ненависті, використання символіки неконституційних та терористичних організацій, винагороду та потурання кримінальним злочинам, а також образи.

Нагадаємо, минулого тижня Нижня Саксонія визнала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" правоекстремістською, що надає місцевій владі розширені повноваження для нагляду за партією як потенційною загрозою демократії.

А в Саксонії депутата від "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") затримали за ймовірне порушення санкцій проти Білорусі.

Тим часом члена ультраправої "АдН" з Бранденбурга оштрафували за нацистський салют на передвиборчому плакаті.