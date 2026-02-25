Укр Рус Eng

Немецкая полиция обыскала жилье мужчины, который опубликовал видео со стрельбой в Мерца

Новости — Среда, 25 февраля 2026, 17:26 — Ольга Ковальчук

В Германии полиция провела обыски в квартире мужчины из-за публикации видео, на котором в немецкого канцлера Фридриха Мерца стреляют из винтовки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Известно, что у 34-летнего жителя федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания конфисковали мобильный телефон и ноутбук.

Кроме распространения фейкового видео с насилием против канцлера, мужчина также публиковал в соцсетях изображения, разжигающие ненависть или содержащие запрещенную экстремистскую символику.

По словам правоохранителей, обыск состоялся в рамках общенационального дня действий против языка вражды.

Федеральное управление криминальной полиции заявило, что правоохранительные органы всех 16 немецких земель провели в среду рейды против распространения незаконного контента в интернете.

Следственные действия основывались на 140 расследованиях. Как сообщается, более чем в половине случаев действия правоохранителей были направлены против правых идеологий, но также затронули левые, религиозные и иностранные движения.

По данным правоохранителей, правонарушения касались подстрекательства к ненависти, использования символики неконституционных и террористических организаций, поощрения и потакания уголовным преступлениям, а также оскорблений.

Напомним, на прошлой неделе Нижняя Саксония признала ультраправую партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской, что дает местным властям расширенные полномочия для надзора за партией как потенциальной угрозой демократии.

А в Саксонии депутата от "Альтернативы для Германии" („АдГ") задержали за вероятное нарушение санкций против Беларуси.

Между тем члена ультраправой "АдГ" из Бранденбурга оштрафовали за нацистский салют на предвыборном плакате.

Германия
