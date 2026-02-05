У Німеччині депутата від "АдН" затримали за ймовірне порушення санкцій проти Білорусі

У німецькій Саксонії затримали депутата земельного парламенту Йорга Дорнау від ультраправої "АдН" за підозрами в обході санкцій проти Білорусі.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

56-річного Дорнау взяли під варту прямо у стінах парламенту у сесійний день і забрали до окремої кімнати для допиту. Паралельно пройшли обшуки у нього вдома, на бізнес-об’єктах та автомобілях під Лейпцигом.

Перед цим парламент дав згоду на зняття імунітету з Дорнау.

Затримання й допит члена парламенту прямо під час сесії називають безпрецедентною подією для земельного парламенту Саксонії.

Згідно із заявою прокуратури Лейпцига, звинувачення проти Дорнау стосуються порушення законодавства щодо зовнішньої торгівлі та платежів. Зокрема, політик у 2022 році вказав як пункт призначення крану-маніпулятора Казахстан, тоді як реально він вирушив до Білорусі.

Лідер саксонського осередку "АдН" Йорг Урбан прокоментував події у пленарній залі і заявив про "політично вмотивовані дії".

Ще в попередні роки у Німеччині дізнались про бізнес Дорнау у Білорусі "Цибулька-Бел" спільно з місцевими партнерами. На адресу депутата лунали звинувачення, що він нібито регулярно залучав білорусів, засуджених за політичними статтями, для робіт на своїй цибулевій плантації.

У серпні 2024 року саксонський парламент оштрафував Дорнау на 20 862 євро за те, що він приховав факт ведення бізнесу у Білорусі.

Дорнау особливо не коментував закиди, що лунали проти нього – навіть у межах своєї фракції. У внутрішніх дискусіях нібито вже почали говорити, що його поведінка б’є по репутації партії.

Дорнау народився в Борні у Саксонії. У 2016 році він приєднався до ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини". З 2019 року він став членом саксонського парламенту і представляє парламентську групу "АдН" із сільськогосподарської політики.







