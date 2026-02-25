США ввели санкции против "теневого флота" и баллистической программы Ирана

Администрация США объявила о введении новых санкций против более 30 физических, юридических лиц и судов, которые способствуют незаконной продаже иранской нефти и производству Тегераном баллистических ракет и других видов вооружения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Министерстве финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о санкциях против 12 судов, действующих в составе так называемого "теневого флота" Ирана.

OFAC также нацелилось на сети, которые позволяют Корпусу стражей Исламской революции и Министерству обороны и логистики Вооруженных сил Ирана обеспечивать получение чувствительного оборудования для производства баллистических ракет, а также для распространения беспилотных летательных аппаратов в третьи страны.

Напомним, на прошлой неделе США ввели визовые ограничения против представителей иранских властей в ответ на насильственное подавление общенациональных протестов в стране.

Объявление новых санкций происходит на фоне усиления военной напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

20 февраля Дональд Трамп публично заявил, что рассмотрит возможность ограниченных ударов по Ирану.

Также американский президент заявил, что предпочитает дипломатическое решение кризиса с Ираном, но в то же время изложил аргументы в пользу возможной войны – в частности, потому что Тегеран вскоре якобы изготовит ракеты, способные достичь США.

В четверг, 26 февраля, делегации США и Ирана встретятся в Женеве для обсуждения соглашения по ядерной программе Тегерана.