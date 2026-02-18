США вдарили санкціями по посадовцях Ірану через придушення протестів

Сполучені Штати запровадили візові обмеження проти представників іранської влади у відповідь на насильницьке придушення загальнонаціональних протестів в Ірані.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, пише "Європейська правда".

Як заявили у Держдепі, обмеження стосуються 18 іранських посадовців та керівників телекомунікаційної галузі, а також членів їхніх сімей. Загалом політика наразі охоплює 58 осіб.

У Вашингтоні наголосили, що під час протестів іранська влада застосувала насильство і репресії проти десятків тисяч мирних демонстрантів.

У США підкреслили, що продовжуватимуть підтримувати право іранців на свободу вираження поглядів і мирні протести. Вашингтон також заявив про намір і надалі використовувати всі доступні інструменти для притягнення до відповідальності посадовців іранського режиму за зловживання.

Зазначимо, ЗМІ писали, що Сполучені Штати нібито дуже близькі до рішення про масштабну військову операцію проти Ірану і вона може початись вже незабаром.

Також ЗМІ повідомляли, що військові США готуються до можливості тривалих тижневих операцій проти Ірану, якщо американський президент Дональд Трамп накаже атакувати країну у разі провалу дипломатичного врегулювання.

За даними NYT, Трамп розглядає варіанти атаки на Іран, серед яких – рейд спецпризначенців на ядерні об’єкти країни для їхнього знищення.