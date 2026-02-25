Санду лишила гражданства Молдовы ряд должностных лиц непризнанного Приднестровья
Президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства Молдовы девять действующих или бывших чиновников из непризнанного Приднестровья.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
В пресс-службе Санду сообщили, что она подписала указ о лишении гражданства девяти человек, которые занимали или продолжают занимать должности в органах власти непризнанного Приднестровья.
Это бывший глава "МВД" Руслан Мова, депутаты парламента непризнанного региона Олег Леонтьев, Вадим Левицки, Игорь Буга и Вадим Кравчук и бывший депутат Виктор Гузун; первый заместитель "министра юстиции", глава "ЦИК" Станислав Касап и его заместитель Елена Городецкая.
Процедуру лишения гражданства инициировало Агентство государственных услуг на запрос Службы информации и безопасности, где назвали основанием для этого серьезные действия этих лиц против интересов Молдовы.
