Британія анонсувала нові заходи проти обходу санкцій проти Росії

Міністр торгівлі Великої Британії Кріс Браянт анонсував ухвалення законодавства, яке має вирішити проблему обходу санкцій проти російської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", Sky News.

Під час слухання у Палаті громад міністр торгівлі заявив, що уряд працює над законопроєктом для вирішення проблеми російської сирої нафти, яка переробляється в інших країнах і зрештою потрапляє до Британії попри чинні обмеження.

Парламентарі порушили питання підсанкційних російських нафтових танкерів, які продовжують рух у протоці Ла-Манші.

Браянт відповів, що Росія намагається уникати та обходити всі санкції, тому існує потреба постійно переглядати та оновлювати чинні обмеження.

За його словами, внаслідок санкцій 99,6% російського імпорту до країни припинилося.

Браянт додав, що Британія має продовжувати посилювати тиск" на Росію, поки триває її війна в Україні.

Нагадаємо, 24 лютого Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Росії за 4 роки повномасштабного вторгнення. Він містить майже 300 нових санкцій, спрямованих на обмеження доходів Росії від енергоносіїв, зокрема від експорту нафти, та основних постачальників військового обладнання, що сприяє веденню війни.

Також 24 лютого британський уряд оголосив про новий пакет військової та гуманітарної підтримки.