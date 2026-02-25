Великобритания анонсировала новые меры против обхода санкций против России
Министр торговли Великобритании Крис Брайант анонсировал принятие законодательства, которое должно решить проблему обхода санкций против российской нефти.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.
Во время слушаний в Палате общин министр торговли заявил, что правительство работает над законопроектом для решения проблемы российской сырой нефти, которая перерабатывается в других странах и в конечном итоге попадает в Великобританию, несмотря на действующие ограничения.
Парламентарии подняли вопрос о подсанкционных российских нефтяных танкерах, которые продолжают движение в проливе Ла-Манш.
Брайант ответил, что Россия пытается избегать и обходить все санкции, поэтому существует необходимость постоянно пересматривать и обновлять действующие ограничения.
По его словам, в результате санкций 99,6% российского импорта в страну прекратилось.
Брайант добавил, что Великобритания должна продолжать усиливать давление на Россию, пока продолжается ее война в Украине.
Напомним, 24 февраля Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против России за 4 года полномасштабного вторжения. Он содержит почти 300 новых санкций, направленных на ограничение доходов России от энергоносителей, в частности от экспорта нефти, и основных поставщиков военного оборудования, способствующего ведению войны.
Также 24 февраля британское правительство объявило о новом пакете военной и гуманитарной поддержки.