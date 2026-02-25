Зеленський і Трамп провели телефонну розмову

Увечері 25 лютого президенти України і США провели телефонну розмову.

Як пише "Європейська правда", про це журналістам повідомив радник президента України Дмитро Литвин.

Литвин близько 20:40 за київським часом підтвердив, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп у середу провели телефонну розмову, та зазначив, що вона вже завершилась.

Перед цим про розмову з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент Axios Барак Равід.

Офіційних повідомлень про деталі на інформаційних ресурсах обох лідерів поки немає.

Нагадаємо, у зверненні з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії Зеленський підкреслив важливість візиту президента США до України, аби у нього з'явилось розуміння, що тиснути потрібно на РФ.

Він наголосив, що Москва "грає" зі США, вдаючи переговорний процес, і не має реальних намірів припинити війну.

Перед цим президент України назвав несправедливими вимоги Трампа до України щодо поступок.