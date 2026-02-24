Зеленський: росіяни грають з Трампом і всім світом, але вони погані актори

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни заграють зі США на мирних переговорах і не мають реальних намірів припинити війну.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда".

Зеленський звинуватив російського лідера в тому, що той використовує зближення з Дональдом Трампом, щоб послабити переговорну позицію Києва. На запитання про те, як просуваються мирні переговори, він відповів, що "росіяни грають в ігри" і не мають серйозних намірів припинити війну.

"Я це бачу, бо вони дуже погані актори. Вони грають з Трампом і грають з усім світом. Ось так. Путін думає, що виглядає переконливо і що йому можна довіряти. Ні – він поганий актор", – сказав Зеленський.

Ідею того, що Путін припинить війну, якщо Україна віддасть східну частину Донбасу, президент назвав короткозорою.

"Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наш вихід з Донбасу – і тоді війна закінчиться. Росія є Росією, і ви знаєте, що їй не можна довіряти", – зауважив глава держави.

Він сказав, що тиск, який Дональд Трамп чинив на Київ, щоб той пішов на поступки заради миру, був набагато більшим, ніж тиск на Москву. Але президент все ще сподівається, що його колега у Вашингтоні змінить свою думку.

"Росіянам дорого коштує зупинка їхнього "тіньового флоту", зупинка їхніх компаній, їхньої здатності торгувати, експортувати енергоресурси з Росії, зупинка ухилення від санкцій", – сказав Зеленський, закликаючи Трампа тиснути на сектори, які фінансують військову машину Кремля.

"Я сподіваюся, що президент Трамп і США чинитимуть тиск на Росію і зупинять Путіна. Але я покладаюся в першу чергу на українських громадян, нашу армію, наше виробництво", – додав Зеленський.

Нагадаємо, у зверненні з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії Зеленський підкреслив важливість візиту президента США до України, аби у нього з'явилось розуміння, що тиснути потрібно на РФ.

Тим часом Україна очікує на наступний раунд переговорів зі США і РФ ближче до 27 лютого.