Зеленський назвав несправедливими вимоги Трампа до України щодо поступок

Президент Володимир Зеленський заявив, що публічні вимоги американського лідера Дональда Трампа до України щодо поступок у мирних переговорах є "несправедливими".

Про це український президент сказав в інтерв’ю Axios, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, американські посередники Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили йому, що Росія дійсно хоче покласти край війні, і що він повинен скоординувати свої дії зі своєю переговорною командою на цій основі перед початком переговорів.

Водночас президент дав зрозуміти, що він набагато більш песимістичний. Він також порадив Віткоффу і Кушнеру не намагатися змусити його продавати бачення миру, яке його власний народ вважатиме "невдалою історією".

Зеленський заявив, що "несправедливо", що президент Трамп продовжує публічно закликати Україну, а не Росію, йти на поступки заради миру.

За його словами, хоча Трампу може бути легше чинити тиск на Україну, ніж на Росію, шлях до створення міцного миру не полягає в тому, щоб "дати перемогу" господарю Кремля Владіміру Путіну.

"Я сподіваюся, що це лише його (Трампа. – Ред.) тактика, а не остаточне рішення", – сказав Зеленський.

Він також подякував Трампу за його мирні зусилля і сказав, що його розмови з Кушнером і Віткоффом не супроводжуються тим тиском, який Трамп використовує публічно.

"Ми поважаємо один одного", – зазначив Зеленський, додавши, що він "не з тих людей", які легко піддаються тиску.

Нагадаємо, перед переговорами у Женеві Трамп заявляв, що Україні краще "швидко сісти за стіл переговорів" з Росією.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, який очолює українську делегацію в Женеві, розповів, що переговори були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

Після спільної частини команди продовжили роботу у групах за напрямами, додав він.