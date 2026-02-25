Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Вечером 25 февраля президенты Украины и США провели телефонный разговор.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Литвин около 20:40 по киевскому времени подтвердил, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, и отметил, что он уже завершился.

Перед этим о разговоре со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

Официальных сообщений о деталях на информационных ресурсах обоих лидеров пока нет.

Напомним, в обращении по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России Зеленский подчеркнул важность визита президента США в Украину, чтобы у него появилось понимание, что давить нужно на РФ.

Он отметил, что Москва "играет" с США, делая вид переговорный процесс, и не имеет реальных намерений прекратить войну.

Перед этим президент Украины назвал несправедливыми требования Трампа к Украине относительно уступок в переговорах.