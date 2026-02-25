В Єврокомісії відповіли на критику через її участь у засіданні Ради миру

Європейська комісарка з питань Середземномор'я Дубравка Шуїця виправдала свою участь у засіданні Ради миру 19 лютого тим, що це був прояв "міжнародної ввічливості".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Єврокомісарка відповіла на критику своєї участі в установчому засіданні Ради миру – організації, заснованої президентом США Дональдом Трампом для відновлення сектору Гази.

Деякі країни розкритикували рішення Єврокомісії приєднатися до зустрічі, зокрема Франція. Там заявили, що були здивовані участю представниці ЄС в засіданні, оскільки вона не мала на це мандату.

Шуїця відповіла, вона була присутня на засіданні на прохання президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і не представляла держави-члени чи ЄС в цілому.

"Європейська комісія як зовнішній представник Союзу має право приймати запрошення такого роду, як прояв міжнародної ввічливості", – сказала посадовиця.

Її участь "не можна тлумачити" як підтримку Ради миру, додала Шуїця, стверджуючи, що ЄС має серйозні занепокоєння щодо її структури управління та статуту.

Вона також нагадала, що окремі держави-члени ЄС також доєдналися до засідання, а Угорщина та Болгарія взагалі стали повноцінними членами Ради миру.

Нагадаємо, перше засідання Ради миру під керівництвом президента США Дональда Трампа відбулося 19 лютого у Вашингтоні. За його результатами, Трамп оголосив про внесок понад 7 млрд доларів на відновлення сектору Гази та анонсував "нагляд" за Організацією Об’єднаних Націй.

Про участь у засіданні у ролі спостерігачів оголосили уряди Німеччини, Британії, Румунії, Словаччини, Польщі, Греції та Італії.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. З Європейського Союзу в церемонії підписання брали участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії. Згідно з проєктом організації, Трамп залишиться керівником Ради навіть після того, як його президентські повноваження завершаться.