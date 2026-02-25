В Еврокомиссии ответили на критику из-за ее участия в заседании Совета мира

Европейский комиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица оправдала свое участие в заседании Совета мира 19 февраля тем, что это было проявлением "международной вежливости".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Еврокомиссар ответила на критику своего участия в учредительном заседании Совета мира – организации, основанной президентом США Дональдом Трампом для восстановления сектора Газа.

Некоторые страны раскритиковали решение Еврокомиссии присоединиться к встрече, в частности Франция. Там заявили, что были удивлены участием представительницы ЕС в заседании, поскольку она не имела на это мандата.

Шуица ответила, что она присутствовала на заседании по просьбе президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и не представляла государств-членов или ЕС в целом.

"Европейская комиссия как внешний представитель Союза имеет право принимать приглашения такого рода, как проявление международной вежливости", – сказала чиновница.

Ее участие "нельзя толковать" как поддержку Совета мира, добавила Шуица, утверждая, что ЕС имеет серьезные опасения относительно его структуры управления и устава.

Она также напомнила, что отдельные государства-члены ЕС также присоединились к заседанию, а Венгрия и Болгария вообще стали полноправными членами Совета мира.

Напомним, первое заседание Совета мира под руководством президента США Дональда Трампа состоялось 19 февраля в Вашингтоне. По его результатам, Трамп объявил о вкладе более 7 млрд долларов на восстановление сектора Газа и анонсировал "надзор" за Организацией Объединенных Наций.

Об участии в заседании в качестве наблюдателей объявили правительства Германии, Великобритании, Румынии, Словакии, Польши, Греции и Италии.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. Из Европейского Союза в церемонии подписания участвовали премьер-министры Венгрии и Болгарии. Согласно проекту организации, Трамп останется руководителем Совета даже после того, как его президентские полномочия завершатся.