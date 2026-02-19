У Франції здивувались рішенню Єврокомісії відвідати зустріч Ради миру

Речник Міністерства закордонних справ Франції Паскаль Конфавре заявив, що Париж здивований участю представника Європейської комісії в засіданні Ради миру у Вашингтоні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав агенції Reuters.

Речник МЗС Франції заявив, що країна не братиме участі у діяльності Ради миру, доки не будуть усунуті "неоднозначні" щодо її мандату, який першочергово мав фокусуватися на секторі Гази.

"Щодо Європейської комісії та її участі (в засіданні Ради миру – ред.), то насправді ми здивовані, оскільки вона не має мандата від Ради на участь", – сказав Конфавре журналістам.

Більшість європейських урядів вирішили не направляти представників високого рівня на зустріч, але Європейська комісія заявила, що її комісарка з питань Середземномор'я Дубравка Шуїця буде присутня на засіданні як спостерігач.

Кілька держав-членів ЄС висловили стурбованість щодо участі єврокомісарки у засіданні органу, який багато країн вважають таким, що підриває міжнародне право.

Деякі дипломати також поставили під сумнів, чи має Європейська комісія мандат вирішувати питання про направлення представника без схвалення столиць.

"Дивно, що Комісія вирішила бути представленою на заході, враховуючи, що численні країни висловили стурбованість щодо її потенційної інструменталізації та поставили під сумнів надійність ініціативи, яка, схоже, прагне замінити Організацію Об'єднаних Націй", – сказав неназваний бельгійський дипломат.

Нагадаємо, перше засідання Ради миру під керівництвом президента США Дональда Трампа відбулося 19 лютого у Вашингтоні. За його результатами, Трамп оголосив про внесок понад 7 млрд доларів на відновлення сектору Гази та анонсував "нагляд" за Організацією Об’єднаних Націй.

Про участь у засіданні у ролі спостерігачів оголосили уряди Німеччини, Британії, Румунії, Словаччини, Польщі, Греції та Італії.

Договір про створення Ради миру під керівництвом президента США 22 січня підписали у швейцарському Давосі. З Європейського Союзу в церемонії підписання брали участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії. Згідно з проєктом організації, Трамп залишиться керівником Ради навіть після того, як його президентські повноваження завершаться.