Сікорський оцінив вартість оборони східного флангу НАТО в разі нападу РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попереджає, що агресія Росії проти країн східного флангу НАТО дуже дорого коштуватиме цим державами.

Про це Сікорський заявить у четвер під час виступу у Сеймі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Глава польського МЗС заявить, зокрема, що "якщо Україна програє, загроза з боку Росії не зменшиться, а зросте".

Він наведе розрахунки, що у разі можливої російської агресії захист країн східного флангу НАТО – до яких належить і Польща – коштував би "щонайменше 1200 мільярдів євро (1,2 трлн євро) – майже стільки, скільки коштує шість років функціонування польської держави".

Також він заявить, що Росія, всупереч своїй пропаганді, зовсім не перемагає у війні проти України. Він оголосить, що Росія втратила шанс на демократизацію та модернізацію, посилаючись на дані про загибель або поранення приблизно 1,2 мільйона російських солдатів, втрату доступу російських компаній до західних ринків через санкції та той факт, що витрати на оборону наразі поглинають до 40% російського бюджету.

За словами глави польського МЗС, санкції, запроваджені проти Росії, працюють і явно послаблюють її економіку, а отже, і її військову машину.

"Росія робить історичну помилку – вона жертвує своїм майбутнім на вівтарі непотрібної війни", – скаже Сікорський.

Нещодавно Сікорський наголосив, що Європа має повне право на місце за столом переговорів щодо російсько-української війни.

Він також оголосив, що підтримає кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за умови, що президент США зможе домогтися справедливого миру для України.