Сикорский оценил стоимость обороны восточного фланга НАТО в случае нападения РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупреждает, что агрессия России против стран восточного фланга НАТО будет стоить этим государствам очень дорого.

Об этом Сикорский заявит в четверг во время выступления в Сейме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Глава польского МИД заявит, в частности, что "если Украина проиграет, угроза со стороны России не уменьшится, а возрастет".

Он приведет расчеты, что в случае возможной российской агрессии защита стран восточного фланга НАТО – к которым относится и Польша – стоила бы "не менее 1200 миллиардов евро (1,2 трлн евро) – почти столько, сколько стоит шесть лет функционирования польского государства".

Также он заявит, что Россия, вопреки своей пропаганде, вовсе не побеждает в войне против Украины. Он объявит, что Россия упустила шанс на демократизацию и модернизацию, сославшись на данные о гибели или ранении примерно 1,2 миллиона российских солдат, потере доступа российских компаний к западным рынкам из-за санкций и тот факт, что расходы на оборону в настоящее время поглощают до 40% российского бюджета.

По словам главы польского МИД, санкции, введенные против России, работают и явно ослабляют ее экономику, а следовательно, и ее военную машину.

"Россия совершает историческую ошибку – она жертвует своим будущим на алтаре ненужной войны", – скажет Сикорский.

Недавно Сикорский подчеркнул, что Европа имеет полное право на место за столом переговоров по российско-украинской войне.

Он также объявил, что поддержит кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии, что президент США сможет добиться справедливого мира для Украины.