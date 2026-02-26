В Татрах лавина унесла жизни двух польских туристов

В словацкой части Татр погибли двое польских туристов в результате схода лавины.

Об этом пишет RMF24, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел в среду, 25 февраля. Мужчинам было 31 и 41 год.

Это произошло в районе Мегушовецкой долины, недалеко от туристического маршрута. По информации словацких спасателей из Горной спасательной службы (HZS), лавина сошла с ущелья, спускающегося с хребта Попрад.

Для оказания помощи был вызван экипаж воздушной скорой помощи. Пока спасатели приземлялись на месте лавины, чешские лыжники-альпинисты вытащили одну из жертв, но, несмотря на их усилия, спасти 41-летнего мужчину не удалось.

Как отмечается, в Татрах в настоящее время действует значительное лавинное предупреждение. Лавина может сойти даже при небольшой дополнительной нагрузке. Во многих местах наблюдаются крупные лавины, сходящие спонтанно. Условия в горах в основном неблагоприятные.

Серия смертельных инцидентов с лавинами в последние недели произошла также в Италии, Германии, Франции, Швейцарии.

В Швейцарии одна из лавин накрыла пассажирский поезд, в результате чего он сошел с рельсов.