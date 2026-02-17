З'явилося відео лавини, що засипала пасажирський поїзд у Швейцарії

У Швейцарії оприлюднено відео моменту сходження лавини, яка накрила пасажирський поїзд.

Про це пише "Європейська правда".

Інцидент стався на одній із гірських залізничних ліній у кантоні Вале у понеділок, 16 лютого, на лінії Фрутіген – Бріг, між містами Гоппенштайн і Бріг.

На кадрах видно, як сніговий потік швидко спускається схилом та накриває частину поїзда. Поїзд з приблизно 80 пасажирами зійшов з рейок.

Позаминулими вихідними у Франції внаслідок лавин в Альпах загинули троє людей.

Італійська альпійська рятувальна служба також закликала до максимальної обережності після того, як лавини забрали життя 11 осіб за сім днів. Цими вихідними загинули щонайменш троє туристів.