З'явилося відео лавини, що засипала пасажирський поїзд у Швейцарії
Новини — Вівторок, 17 лютого 2026, 21:32 —
У Швейцарії оприлюднено відео моменту сходження лавини, яка накрила пасажирський поїзд.
Про це пише "Європейська правда".
Інцидент стався на одній із гірських залізничних ліній у кантоні Вале у понеділок, 16 лютого, на лінії Фрутіген – Бріг, між містами Гоппенштайн і Бріг.
На кадрах видно, як сніговий потік швидко спускається схилом та накриває частину поїзда. Поїзд з приблизно 80 пасажирами зійшов з рейок.
Позаминулими вихідними у Франції внаслідок лавин в Альпах загинули троє людей.
Італійська альпійська рятувальна служба також закликала до максимальної обережності після того, як лавини забрали життя 11 осіб за сім днів. Цими вихідними загинули щонайменш троє туристів.
