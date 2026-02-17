У Франції група лижників потрапила під лавину, двоє загинули

У французьких Альпах у вівторок двоє лижників загинули внаслідок сходження лавини.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на території департаменту Верхні Альпи. Група з п’яти лижників каталась на схилах без трас та потрапила під лавину.

Двох учасників групи відкопали без ознак життя, реанімувати їх не вдалося. Постраждалого гіда госпіталізували. Ще двоє лижників залишились неушкодженими.

У районі в цей день було оголошено другий найвищий рівень лавинної небезпеки через свіжий сніг та вітер.

У п’ятницю в Савої загинули у лавині троє лижників, з них двоє – громадяни Британії.

Всього від початку сезону у Франції внаслідок лавин загинули 27 людей, з них шестеро – у "чорні вихідні" 10-11 січня.

Минулими вихідними в італійських Альпах внаслідок сходження лавини загинули троє французьких лижників. У понеділок смертельний випадок стався у Німеччині.

На початку лютого італійська альпійська рятувальна служба закликала до максимальної обережності після того, як лавини забрали життя 11 осіб за сім днів.