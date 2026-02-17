Укр Рус Eng

У Франції група лижників потрапила під лавину, двоє загинули

Новини — Вівторок, 17 лютого 2026, 17:55 — Марія Ємець

У французьких Альпах у вівторок двоє лижників загинули внаслідок сходження лавини.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на території департаменту Верхні Альпи. Група з п’яти лижників каталась на схилах без трас та потрапила під лавину. 

Двох учасників групи відкопали без ознак життя, реанімувати їх не вдалося. Постраждалого гіда госпіталізували. Ще двоє лижників залишились неушкодженими. 

У районі в цей день було оголошено другий найвищий рівень лавинної небезпеки через свіжий сніг та вітер. 

У п’ятницю в Савої загинули у лавині троє лижників, з них двоє – громадяни Британії. 

Всього від початку сезону у Франції внаслідок лавин загинули 27 людей, з них шестеро – у "чорні вихідні" 10-11 січня. 

Минулими вихідними в італійських Альпах внаслідок сходження лавини загинули троє французьких лижників. У понеділок смертельний випадок стався у Німеччині

На початку лютого італійська альпійська рятувальна служба закликала до максимальної обережності після того, як лавини забрали життя 11 осіб за сім днів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція інциденти Туризм
Реклама: