Рубіо каже, що Трамп не розуміє, чому Україна і Росія не можуть закінчити війну

Держсекретар США Марко Рубіо розповів про нерозуміння президентом Дональдом Трампом причин того, чому Україна і Росія не можуть домовитись про закінчення війни.

Про це Рубіо заявив під час спілкування з пресою 25 лютого, повідомляє "Європейська правда".

У держсекретаря США поцікавились, чому розчарування американського президента однаково поширюється як на Володимира Зеленського, так і на Владіміра Путіна, якщо саме Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню по всій Україні.

Рубіо відповів на це, що розчарування Трампа є загальним, що можна було побачити у його попередніх висловлюваннях.

"Він просто не розуміє, як дві країни, що ведуть таку жорстоку, жахливу і криваву війну, не можуть дійти згоди щодо того, як її закінчити. Він хоче, щоб вона закінчилася, і він багато зробив для цього. Він вклав у це багато політичного капіталу", – заявив держсекретар США.

Він додав, що для Трампа найпростішим сценарієм могло б бути "просто продовжувати попередню політику, яка призвела до затяжного конфлікту", однак "президент вклав у це величезний політичний капітал".

"Стів (Віткофф, переговірник з боку США. – Ред.), я не знаю, скільки разів, за власний кошт подорожував по всьому світу, намагаючись довести цю справу до кінця. У нас є багато людей, які вклали в це багато енергії, і я думаю, що ми досягли прогресу в звуженні кола проблем, але, на жаль, деякі питання, на жаль, залишаються дуже, дуже складними", – заявив Рубіо.

За даними ЗМІ, у телефонній розмові 25 лютого Трамп сказав Зеленському, що хоче закінчення війни за місяць.

Ввечері 25 лютого Зеленський заявив, що в телефонній розмові з Трампом обговорив підготовку двосторонньої зустрічі американської та української делегацій щодо завершення війни, а також тристоронні переговори за участі РФ.

24 лютого Трамп у зверненні до Конгресу заявив, що Вашингтон "наполегливо працює" над припиненням російсько-української війни.