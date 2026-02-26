Рубио говорит, что Трамп не понимает, почему Украина и Россия не могут закончить войну

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о непонимании президентом Дональдом Трампом причин того, почему Украина и Россия не могут договориться о прекращении войны.

Об этом Рубио заявил во время общения с прессой 25 февраля, сообщает "Европейская правда".

У госсекретаря США поинтересовались, почему разочарование американского президента одинаково распространяется как на Владимира Зеленского, так и на Владимира Путина, если именно Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению по всей Украине.

Рубио ответил на это, что разочарование Трампа является общим, что можно было увидеть в его предыдущих высказываниях.

"Он просто не понимает, как две страны, ведущие такую жестокую, ужасную и кровавую войну, не могут прийти к соглашению о том, как ее закончить. Он хочет, чтобы она закончилась, и он многое сделал для этого. Он вложил в это много политического капитала", – заявил госсекретарь США.

Он добавил, что для Трампа самым простым сценарием могло бы быть "просто продолжать прежнюю политику, которая привела к затяжному конфликту", однако "президент вложил в это огромный политический капитал".

"Стив (Виткофф, переговорщик со стороны США. – Ред.), я не знаю, сколько раз за свой счет путешествовал по всему миру, пытаясь довести это дело до конца. У нас есть много людей, которые вложили в это много энергии, и я думаю, что мы достигли прогресса в сужении круга проблем, но, к сожалению, некоторые вопросы, к сожалению, остаются очень, очень сложными", – заявил Рубио.

По данным СМИ, в телефонном разговоре 25 февраля Трамп сказал Зеленскому, что хочет окончания войны за месяц.

Вечером 25 февраля Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с Трампом обсудил подготовку двусторонней встречи американской и украинской делегаций по завершению войны, а также трехсторонние переговоры с участием РФ.

24 февраля Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что Вашингтон "настойчиво работает" над прекращением российско-украинской войны.