ЗМІ: Трамп сказав Зеленському, що хотів би, щоб війна закінчилась за місяць

Американський президент Дональд Трамп повідомив своєму українському візаві Володимиру Зеленському, що хоче якнайшвидше домогтися закінчення війни з Росією.

Про це пише Axios із посиланням на слова українського посадовця та інших двох обізнаних джерел, передає "Європейська правда".

Три співрозмовники стверджують, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським, яка відбулася 25 лютого, була дуже дружньою і позитивною.

За словами співрозмовників, Зеленський подякував Трампу за всю його допомогу і сказав, що тільки Трамп може змусити очільника Кремля Владіміра Путіна припинити війну.

"Зеленський потім сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго і сказав, що хотів би, щоб вона закінчилася за місяць", – зазначив один із них.

Також український посадовець стверджує, що Трамп підтвердив свою готовність надати Україні значні гарантії безпеки з боку США в рамках потенційної мирної угоди з Росією.

Ввечері 25 лютого Зеленський заявив, що в телефонній розмові з Трампом обговорив підготовку двосторонньої зустрічі американської та української делегацій щодо завершення війни, а також тристоронні переговори за участі РФ.

24 лютого Трамп у зверненні до Конгресу заявив, що Вашингтон "наполегливо працює" над припиненням російсько-української війни.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що США хотіли б досягнути мирної угоди щодо війни в Україні до Дня своєї незалежності 4 липня, водночас український президент заявив, що не чув такої інформації.