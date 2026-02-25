Зеленський розповів, про що говорив з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом обговорив підготовку двосторонньої зустрічі американської та української делегацій щодо завершення війни, а також тристоронні переговори за участі РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", президент повідомив у Telegram.

За словами українського президента, у дзвінку також брали участь представники американського лідера – Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Вони обговорили питання, над якими працюватимуть представники України та США на двосторонній зустрічі у Женеві. Вона має відбутися в четвер, 26 лютого.

Зеленський також повідомив, що обговорив з Трампом зустріч переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі, яку заплановано провести на початку березня.

"Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну", – написав президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що секретар РНБО і голова української переговорної делегації Рустем Умєров у четвер проведе перемовини з американськими перемовниками в Женеві.

24 лютого президент США Дональд Трамп у зверненні до Конгресу заявив, що Вашингтон "наполегливо працює" над припиненням російсько-української війни.

17-18 лютого у Женеві відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Секретар РНБО Рустем Умєров, який входить до переговорної делегації повідомив, що йшлося про можливі параметри завершення війни.