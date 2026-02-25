Трамп: "США наполегливо працюють, щоб припинити різанину між РФ та Україною"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США "наполегливо працюють" над припиненням російсько-української війни.

Про це він сказав під час щорічного звернення до Конгресу, пише "Європейська правда".

Під час свого звернення Трамп вкотре повторив, що "цієї війни не трапилося б", якби він у той час був президентом.

Відтак він наголосив, що США "наполегливо працюють" над припиненням "дев’ятої" війни.

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства і різанину між Росією й Україною, де щомісяця гине 25 тисяч солдатів", – сказав Трамп.

До цього він перерахував вісім "війн", які, як стверджує, спромігся завершити поки перебуває на посаді президента. До переліку увійшли "конфлікти" між Камбоджею й Таїландом, Пакистаном й Індією, Косово й Сербією, Ізраїлем та Іраном, Арменією та Азербайджаном, Конго та Рундою, а також події у секторі Гази.

Нагадаємо, 17-18 лютого у Женеві відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Секретар РНБО Рустем Умєров, який входить до переговорної делегації повідомив, що йшлося про можливі параметри завершення війни.

Після тристоронніх зустрічей у Женеві 17-18 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що бачить прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф після переговорів анонсував "хороші новини" у найближчі тижні щодо завершення російсько-української війни, і не виключив можливість саміту Зеленського і Путіна найближчим часом.

24 лютого, на четверті роковини російського повномасштабного вторгнення, Віткофф допустив можливість тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами, Україною та Росією протягом наступних 10 днів.