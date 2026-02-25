Укр Рус Eng

Трамп: "США наполегливо працюють, щоб припинити різанину між РФ та Україною"

Новини — Середа, 25 лютого 2026, 07:11 — Уляна Кричковська

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США "наполегливо працюють" над припиненням російсько-української війни.

Про це він сказав під час щорічного звернення до Конгресу, пише "Європейська правда".

Під час свого звернення Трамп вкотре повторив, що "цієї війни не трапилося б", якби він у той час був президентом.

Відтак він наголосив, що США "наполегливо працюють" над припиненням "дев’ятої" війни.

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства і різанину між Росією й Україною, де щомісяця гине 25 тисяч солдатів", – сказав Трамп.

До цього він перерахував вісім "війн", які, як стверджує, спромігся завершити поки перебуває на посаді президента. До переліку увійшли "конфлікти" між Камбоджею й Таїландом, Пакистаном й Індією, Косово й Сербією, Ізраїлем та Іраном, Арменією та Азербайджаном, Конго та Рундою, а також події у секторі Гази.

Нагадаємо, 17-18 лютого у Женеві відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Секретар РНБО Рустем Умєров, який входить до переговорної делегації повідомив, що йшлося про можливі параметри завершення війни.

Після тристоронніх зустрічей у Женеві 17-18 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що бачить прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф після переговорів анонсував "хороші новини" у найближчі тижні щодо завершення російсько-української війни, і не виключив можливість саміту Зеленського і Путіна найближчим часом.

24 лютого, на четверті роковини російського повномасштабного вторгнення, Віткофф допустив можливість тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами, Україною та Росією протягом наступних 10 днів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Війна з РФ США
Реклама: