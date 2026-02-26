Рубіо: США продовжують тиснути на Москву і не застосовують санкції проти України

Держсекретар США Марко Рубіо роз’яснив актуальну позицію Сполучених Штатів як посередника у війні між Росією і Україною.

Про це Рубіо заявив під час спілкування з пресою 25 лютого, повідомляє "Європейська правда".

У держсекретаря США запитали, чи є момент, за якого адміністрація Трампа змінить тактику і посилить тиск на Росію. Рубіо у відповідь запевнив, що "адміністрація продовжує посилювати тиск на Москву."

"Наприклад, наприкінці минулого року президент ввів додаткові санкції проти російської нафтової компанії "Роснефть". Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії і не застосовуємо санкції до України… Ми є єдиною країною або єдиною організацією на планеті, яка змогла домогтися того, щоб російські та українські переговорники сіли за стіл і поговорили один з одним", – заявив Рубіо.

Він додав, що у такій жахливій війні, як ця, "для нас дуже важливо займати цю позицію, яку ми не хочемо втрачати".

"Якщо ми відмовимося від неї або закриємося від неї, то хто ж тоді це зробить? Організація Об'єднаних Націй цього не зробить. Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить. Росіяни навіть не будуть з ними розмовляти. Тому ми не хочемо відмовлятися від цього – ми знаємо, що в кінцевому підсумку війна в Україні не має військового вирішення", – сказав Рубіо.

При цьому він запевнив, що терпіння Трампа не безмежне.

"Але я не буду прогнозувати, коли воно вичерпається або в який момент він вирішить більше цього не робити. Я можу сказати вам, і я думаю, ви чули, як він висловлював глибоке розчарування тим, що це не закінчилося, тому що він вважає це абсолютно дурною і безглуздою війною", – сказав Рубіо.

Він також розповів про нерозуміння президентом Дональдом Трампом причин того, чому Україна і Росія не можуть домовитись про закінчення війни.

За даними ЗМІ, у телефонній розмові 25 лютого Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському, що хоче закінчення війни за місяць.