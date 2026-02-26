Рубио: США продолжают давить на Москву и не применяют санкции против Украины

Госсекретарь США Марко Рубио разъяснил актуальную позицию Соединенных Штатов как посредника в войне между Россией и Украиной.

Об этом Рубио заявил во время общения с прессой 25 февраля, сообщает "Европейская правда".

У госсекретаря США спросили, есть ли момент, при котором администрация Трампа изменит тактику и усилит давление на Россию. Рубио в ответ заверил, что "администрация продолжает усиливать давление на Москву".

"Например, в конце прошлого года президент ввел дополнительные санкции против российской нефтяной компании "Роснефть". Администрация продолжает продавать оружие Украине. Мы не продаем оружие России и не применяем санкции к Украине... Мы являемся единственной страной или единственной организацией на планете, которая смогла добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики сели за стол и поговорили друг с другом", – заявил Рубио.

Он добавил, что в такой ужасной войне, как эта, "для нас очень важно занимать эту позицию, которую мы не хотим терять".

"Если мы откажемся от нее или закроемся от нее, то кто же тогда это сделает? Организация Объединенных Наций этого не сделает. Франция этого не сделает. ЕС этого не сделает. Россияне даже не будут с ними разговаривать. Поэтому мы не хотим отказываться от этого – мы знаем, что в конечном итоге война в Украине не имеет военного решения", – сказал Рубио.

При этом он заверил, что терпение Трампа не безгранично.

"Но я не буду прогнозировать, когда оно иссякнет или в какой момент он решит больше этого не делать. Я могу сказать вам, и я думаю, вы слышали, как он выражал глубокое разочарование тем, что это не закончилось, потому что он считает это абсолютно глупой и бессмысленной войной", – сказал Рубио.

Он также рассказал о непонимании президентом Дональдом Трампом причин того, почему Украина и Россия не могут договориться о прекращении войны.

По данным СМИ, в телефонном разговоре 25 февраля Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хочет прекращения войны через месяц.