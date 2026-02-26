Бельгія встановить систему ППО в другому за завантаженістю порту в Європі

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна встановить систему протиповітряної оборони в порту Антверпена – другого за завантаженістю в Європі.

Про це повідомляє Gazet van Antwerpen, пише "Європейська правда".

Минулого року Бельгія зіштовхнулася з численними випадками виявлення дронів, що змусило тимчасово закрити аеропорти та військову авіабазу. Зокрема, дрони були помічені над портом Антверпена, в тому числі над атомними електростанціями, хімічним заводом BASF та терміналом Europa.

"У порту Антверпена буде встановлено систему протиповітряної оборони. Це система типу NASAMS, яка вже замовлена", – заявив прем’єр країни.

Як зазначило бельгійське видання, у Міністерстві оборони країни заявили, що перша батарея системи протиповітряної оборони має надійти у 2027 році.

Система призначена для захисту від винищувачів, дронів та інших загроз ближнього радіуса дії.

Нагадаємо, 10 листопада три безпілотники були помічені над атомною електростанцією Дул у Бельгії.

Наприкінці листопада керівник порту Антверпен Жак Вандермейрен заявив, що непокоїться, що цей об’єкт ризикує стати легкою мішенню для атак дронів на тлі зростання загроз з боку РФ.