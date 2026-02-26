Бельгия установит систему ПВО во втором по загруженности порту в Европе

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна установит систему противовоздушной обороны в порту Антверпена – втором по загруженности в Европе.

Об этом сообщает Gazet van Antwerpen, пишет "Европейская правда".

В прошлом году Бельгия столкнулась с многочисленными случаями обнаружения дронов, что вынудило временно закрыть аэропорты и военную авиабазу. В частности, дроны были замечены над портом Антверпена, в том числе над атомными электростанциями, химическим заводом BASF и терминалом Europa.

"В порту Антверпена будет установлена система противовоздушной обороны. Это система типа NASAMS, которая уже заказана", – заявил премьер страны.

Как отметило бельгийское издание, в Министерстве обороны страны заявили, что первая батарея системы противовоздушной обороны должна поступить в 2027 году.

Система предназначена для защиты от истребителей, дронов и других угроз ближнего радиуса действия.

Напомним, 10 ноября три беспилотника были замечены над атомной электростанцией Дул в Бельгии.

В конце ноября руководитель порта Антверпен Жак Вандермейрен заявил, что беспокоится, что этот объект рискует стать легкой мишенью для атак дронов на фоне роста угроз со стороны РФ.