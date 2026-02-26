Австрийская полиция переедет в дом, где родился Гитлер

Через несколько недель австрийская полиция в городе Браунау-ам-Инн переедет в свой новый участок – в здании, где родился Адольф Гитлер.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Дом, где 20 апреля 1889 года родился Гитлер и где он прожил короткое время в детстве, стоит в центре города на узкой торговой улице.

На мемориальной доске перед ним написано: "За мир, свободу и демократию. Никогда больше фашизму. Миллионы погибших напоминают нам об этом".

По данным Министерства внутренних дел, полицейские должны переехать туда во "втором квартале 2026 года".

Использование здания уже годами является предметом споров. Правительство хотело применить реконструкцию для "нейтрализации всего места" и в 2016 году приняло закон об изъятии заброшенной недвижимости у частного владельца.

Ранее Министерство внутренних дел арендовало здание и использовало его, среди прочего, как заведение для людей с инвалидностью. Теперь там также будет создан центр обучения по правам человека.

Недавно член парламента федеральной земли Бранденбург от партии "Альтернатива для Германии" Вилько Меллера оштрафовали на 11 тысяч евро за изображение гитлеровского приветствия на предвыборном плакате.

Ранее лидер "АдГ" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков Германии и стала самой популярной женщиной-политиком.