Глава МЗС Литви каже, що отримав "багато домашнього завдання" щодо відносин з Китаєм

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що підтримує позицію країни щодо потреби переглянути політику щодо Китаю.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

За словами Будріса, серед ключових політиків, відповідальних за зовнішню політику, вже ведуться дискусії щодо чітких керівних принципів і цілей, які визначатимуть майбутні відносини з Пекіном.

"Я погоджуюся з загальною позицією, що нам слід переглянути нашу політику щодо Китаю", – зазначив він.

Глава МЗС Литви наголосив, що після зустрічі з питань зовнішньої політики в адміністрації президента країни йому дали "домашнє завдання".

"Я отримав купу домашнього завдання і збираюся працювати. Я прийшов з кількома пропозиціями, які також були схвалені", – додав Будріс.

Нагадаємо, відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Нещодавно прем’єрка Литви Інга Ругінене заявила, що країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі під назвою "Тайванське", аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами й призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм.

Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Литва завершує конфлікт із Китаєм: як та чому Вільнюс змінює відносини з партнером РФ.