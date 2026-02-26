Глава МИД Литвы говорит, что получил "много домашнего задания" по политике в отношении Китая

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что поддерживает позицию страны о необходимости пересмотреть политику в отношении Китая.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

По словам Будриса, среди ключевых политиков, ответственных за внешнюю политику, уже ведутся дискуссии о четких руководящих принципах и целях, которые будут определять будущие отношения с Пекином.

"Я согласен с общей позицией, что нам следует пересмотреть нашу политику в отношении Китая", – отметил он.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что после встречи по вопросам внешней политики в администрации президента страны ему дали "домашнее задание".

"Я получил массу домашнего задания и собираюсь работать. Я пришел с несколькими предложениями, которые также были одобрены", – добавил Будрис.

Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, понизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Недавно премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что страна совершила стратегическую ошибку, позволив открыть представительство Тайваня в Вильнюсе под названием "Тайваньское", аргументируя это тем, что этот шаг не был согласован с Европейским Союзом или Соединенными Штатами и привел к резкому ухудшению отношений с Китаем.

После этого Китай заявил, что готов к диалогу с Литвой.

