У Литві перехопили дрон з контрабандою цигарок з Білорусі

Литовські прикордонники перехопили квадрокоптер, якими спробували переправити контрабанду цигарок з Білорусі.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще у ніч проти вівторка 24 лютого. Оператор системи моніторингу кордону у Шальчинінкайському районі зафіксував проліт дрона біля села Мілвидай. Далі патруль підтвердив присутність безпілотника, прикордонники залучили протидронові засоби.

На світанку заглушений апарат знайшли за кілометр від держкордону – він зачепився за верхівку сосни і застряг у гілках, знімати дрон довелось за допомогою лісників. Як свідчить фото, це квадрокоптер діаметром близько метра.

Фото литовської прикордонної служби VSAT

Вантажем у пакунку виявились 500 пачок білоруських цигарок, які у Литві разом з податками могли коштувати 2475 євро.

Це вже шостий безпілотник з контрабандою, перехоплений за 2026 рік. Минулого року перехопили 59 дронів з контрабандою, у 2024 році – 54.

Нагадаємо, поширенішою проблемою є метеозонди з контрабандними цигарками, через які нерідко доводиться закривати аеропорт Вільнюса.

У грудні 2025 року через регулярність таких інцидентів литовський уряд оголосив надзвичайний стан.