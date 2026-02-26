В Литве перехватили дрон с контрабандой сигарет из Беларуси

Литовские пограничники перехватили квадрокоптер, которым пытались переправить контрабанду сигарет из Беларуси.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще в ночь на вторник, 24 февраля. Оператор системы мониторинга границы в Шальчининкайском районе зафиксировал пролет дрона возле села Милвидай. Далее патруль подтвердил присутствие беспилотника, пограничники задействовали противодроновые средства.

На рассвете заглушенный аппарат нашли в километре от госграницы – он зацепился за верхушку сосны и застрял в ветвях, снимать дрон пришлось с помощью лесников. Как свидетельствует фото, это квадрокоптер диаметром около метра.

Фото литовской пограничной службы VSAT

Грузом в пакете оказались 500 пачек белорусских сигарет, которые в Литве вместе с налогами могли стоить 2475 евро.

Это уже шестой беспилотник с контрабандой, перехваченный за 2026 год. В прошлом году перехватили 59 дронов с контрабандой, в 2024 году – 54.

Напомним, более распространенной проблемой являются метеозонды с контрабандными сигаретами, из-за которых нередко приходится закрывать аэропорт Вильнюса.

В декабре 2025 года из-за регулярности таких инцидентов литовское правительство объявило чрезвычайное положение.