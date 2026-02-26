Умєров у Женеві розпочав зустріч з Віткоффом і Кушнером

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що у Женеві у четвер розпочалась його зустріч зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це він написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Умєров розповів, що з української сторони у складі делегації з ним також присутні Давид Арахамія, Олексій Соболєв і Дар'я Марчак.

"Разом з економічною командою уряду ми ретельно опрацюємо пакет заходів щодо забезпечення процвітання: механізми економічної підтримки та відновлення України, інструменти залучення інвестицій і рамки довгострокового співробітництва", – зазначив він.

Крім того, Умєров і Арахамія говоритимуть про підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участю російської сторони.

"Важливим питанням є гуманітарний трек і проблема можливих обмінів. Ми очікуємо конкретних результатів щодо повернення наших громадян. Ми зосереджені на практичних рішеннях", – додав секретар РНБО.

Він пообіцяв після завершення зустрічі повідомити про її результати.

Як відомо, 17-18 лютого у Женеві відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Умєров, який входить до переговорної делегації повідомив, що йшлося про можливі параметри завершення війни.

24 лютого президент США Дональд Трамп у зверненні до Конгресу заявив, що Вашингтон "наполегливо працює" над припиненням російсько-української війни.