Умеров в Женеве начал встречу с Уиткоффом и Кушнером
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в Женеве в четверг началась его встреча со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом он написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".
Умеров рассказал, что с украинской стороны в составе делегации с ним также присутствуют Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак.
"Вместе с экономической командой правительства мы тщательно проработаем пакет мер по обеспечению процветания: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и рамки долгосрочного сотрудничества", – отметил он.
Кроме того, Умеров и Арахамия будут говорить о подготовке к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны.
"Важным вопросом является гуманитарный трек и проблема возможных обменов. Мы ожидаем конкретных результатов по возвращению наших граждан. Мы сосредоточены на практических решениях", – добавил секретарь СНБО.
Он пообещал после завершения встречи сообщить о ее результатах.
Как известно, 17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. Умеров, входящий в переговорную делегацию, сообщил, что речь шла о возможных параметрах завершения войны.
24 февраля президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что Вашингтон "настойчиво работает" над прекращением российско-украинской войны.