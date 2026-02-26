Умеров в Женеве начал встречу с Уиткоффом и Кушнером

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в Женеве в четверг началась его встреча со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом он написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Умеров рассказал, что с украинской стороны в составе делегации с ним также присутствуют Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарья Марчак.

"Вместе с экономической командой правительства мы тщательно проработаем пакет мер по обеспечению процветания: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и рамки долгосрочного сотрудничества", – отметил он.

Кроме того, Умеров и Арахамия будут говорить о подготовке к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием российской стороны.

"Важным вопросом является гуманитарный трек и проблема возможных обменов. Мы ожидаем конкретных результатов по возвращению наших граждан. Мы сосредоточены на практических решениях", – добавил секретарь СНБО.

Он пообещал после завершения встречи сообщить о ее результатах.

Как известно, 17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. Умеров, входящий в переговорную делегацию, сообщил, что речь шла о возможных параметрах завершения войны.

24 февраля президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу заявил, что Вашингтон "настойчиво работает" над прекращением российско-украинской войны.