В уряді Естонії кажуть, що не обговорювали можливе розміщення ядерної зброї

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що уряд наразі не розглядав можливість розміщення на території країни ядерної зброї.

Про це він сказав під час виступу у парламенті, його цитує ERR, повідомляє "Європейська правда".

Один з депутатів попросив міністра оборони прокоментувати заяву глави МЗС Маргуса Тсахкни, який минулого тижня говорив, що Естонія за необхідності може розмістити у себе ядерну зброю союзників.

У відповідь Певкур запевнив, що це питання в уряді не порушувалось.

"Що стосується єдиної позиції союзників у частині ядерного стримування, то цим займається група ядерного планування НАТО, в якій беруть участь всі країни Альянсу. Тож якщо ви питаєте, чи обговорював уряд питання про розміщення в Естонії ядерної зброї, якої країни і на яких умовах, то відповідь негативна", – сказав він.

Тим часом у Кремлі, коментуючи заяву Тсакхни, запевнили, що якщо Естонія розмістить на своїй території ядерну зброю, то Росія спрямує свою ядерну зброю на Естонію.