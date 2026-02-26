В правительстве Эстонии заявляют, что не обсуждали возможное размещение ядерного оружия

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что правительство пока не рассматривало возможность размещения на территории страны ядерного оружия.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте, его цитирует ERR, сообщает "Европейская правда".

Один из депутатов попросил министра обороны прокомментировать заявление главы МИД Маргуса Тсахкны, который на прошлой неделе говорил, что Эстония при необходимости может разместить у себя ядерное оружие союзников.

В ответ Певкур заверил, что этот вопрос в правительстве не поднимался.

"Что касается единой позиции союзников в части ядерного сдерживания, то этим занимается группа ядерного планирования НАТО, в которой участвуют все страны Альянса. Поэтому если вы спрашиваете, обсуждало ли правительство вопрос о размещении в Эстонии ядерного оружия, какой страны и на каких условиях, то ответ отрицательный", – сказал он.

Между тем в Кремле, комментируя заявление Тсакхны, заверили, что если Эстония разместит на своей территории ядерное оружие, то Россия направит свое ядерное оружие на Эстонию.