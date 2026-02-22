Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що якщо Естонія розмістить на своїй території ядерну зброю, то Росія спрямує свою ядерну зброю на Естонію.

Про це він заявив російському пропагандисту Павлу Зарубіну, пише "Європейська правда".

Пєсков коментував останні заяви глава МЗС Естонії, який висловив готовність країни розмістити у себе ядерну зброю союзних держав.

"Ми не загрожуємо Естонії, як і всім іншим європейським країнам. Але якщо на території Естонії буде ядерна зброя, націлена на нас, то на територію Естонії буде націлена наша ядерна зброя. І Естонія повинна чітко це розуміти. Росія завжди буде робити те, що повинн, для забезпечення власної безпеки", – заявив речник Кремля.

Нещодавно естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що за необхідності Естонія може розмістити на своїй території ядерну зброю союзників.

15 лютого президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що є прихильником приєднання країни до "ядерного проєкту", тобто розробки власної ядерної зброї.