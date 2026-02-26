ЗМІ: в Італії коаліція близька до угоди щодо зміни виборчого законодавства

Урядова коаліція Італії близька до укладення угоди про зміну виборчої системи у спробі поліпшити свої шанси на загальних виборах 2027 року.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами обізнаних співрозмовників агентства, ці зміни приведуть до створення пропорційної системи, яка надасть коаліції-переможниці 35 додаткових місць у верхній палаті парламенту і 70 місць у нижній. Це забезпечить переможцю комфортну більшість у парламенті.

Законопроєкт може бути представлений вже в четвер, повідомили джерела.

Будь-які зміни в виборчій системі вимагають схвалення парламенту, де коаліція прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні має комфортну більшість.

Союзники Мелоні протягом декількох місяців працювали над змінами виборчого законодавства, оскільки побоювались, що єдиний фронт опозиції з одним кандидатом може привести до втрати більшості в Сенаті.

Наразі в Італії депутати обираються за змішаною системою пропорційного і мажоритарного голосування.

Однак опитування постійно показують, що якщо лівоцентристські партії, які наразі перебувають в опозиції – Демократична партія, Рух п'яти зірок, Партія зелених і Лівий альянс – висунуть єдиного кандидата в кожному виборчому окрузі, вони зможуть завоювати місця на півдні країни.

До коаліції входять партія Мелоні "Брати Італії", ультраправа "Ліга" і правоцентристська Forza Italia.

Італія змінювала свої виборчі правила принаймні тричі за останні три десятиліття, хоча це не усунуло структурну нестабільність її урядів. З моменту проголошення республіки в 1948 році в країні змінилося понад 60 кабінетів міністрів.

Мелоні стала винятком, очоливши третій за тривалістю правління уряд країни.

Після приходу до влади восени 2022 року лідерка "Братів Італії" Джорджа Мелоні ініціювала низку змін, аби запобігти політичній нестабільності в країні, серед іншого – пряме обрання президента.