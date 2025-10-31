ЗМІ: Мелоні зважує зміни до виборчого законодавства, щоб переобратись

Союзники прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні вивчають можливість внесення змін до виборчого законодавства, які б підвищили її шанси на переобрання.

Про це йдеться у публікації Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Такі дискусії в оточенні італійської прем’єрки розпочались на тлі того, що внутрішні опитування показують, що їй може бути складно зберегти більшість у верхній палаті парламенту.

Партія Мелоні "Брати Італії" наразі лідирує в опитуваннях. Але якщо лівоцентристська Демократична партія і популістський Рух п'яти зірок об'єднаються із "Зеленими" і "Лівим альянсом", цей блок зможе кинути виклик чинній очільниці уряду.

У відповідь на це уряд розглядає законодавчі пропозиції, які могли б допомогти команді Мелоні забезпечити більше місць у парламенті, розповіли джерела.

За їхніми словами, цей план можуть представити до кінця року. Наступні вибори в Італії відбудуться не пізніше 2027 року.

Однією з ідей, яку обговорюють союзники Мелоні, є перегляд системи розподілу місць у парламенті Італії, зазначають обізнані джерела.

Наразі виборчі округи Італії поділяються на пропорційні, де партії отримують місця залежно від загальної кількості голосів, і мажоритарні, де місце отримує тільки кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

Союзники Мелоні розглядають пропозицію розподіляти всі місця пропорційно, але з бонусом більшості для коаліції, що лідирує, щоб забезпечити їй стабільний виборчий блок, повідомили джерела.

За одним із сценаріїв, коаліція, яка набрала 40% голосів, отримає до 55% місць.

Ця зміна завдасть шкоди суперникам Мелоні, які могли б виграти від орієнтації на одномандатні виборчі округи.

Однак не факт, що запропоновані реформи пройдуть парламентські дебати, незважаючи на нинішню більшість Мелоні.

Крім того, як зазначено, зміни можуть викликати побоювання, що Мелоні маніпулює виборами, щоб зберегти владу.

Джерела додають, що в уряді ще не визначились з остаточним рішенням.

Італія змінювала свої виборчі правила принаймні тричі за останні три десятиліття, хоча це не усунуло структурну нестабільність її урядів. З моменту проголошення республіки в 1948 році в країні змінилося понад 60 кабінетів міністрів.

Мелоні стала винятком, очоливши третій за тривалістю правління уряд країни.

Після приходу до влади восени 2022 року лідерка "Братів Італії" Джорджа Мелоні ініціювала низку змін, аби запобігти політичній нестабільності в країні, серед іншого – пряме обрання президента.

Остання серйозна спроба реформи конституції Італії у 2016 році завершилась невдачею. Тодішній прем'єр Маттео Ренці подав у відставку після того, як на референдумі відхилили його пропозицію зменшити роль Сенату й регіональної влади.