СМИ: в Италии коалиция близка к соглашению об изменении избирательного законодательства

Правительственная коалиция Италии близка к заключению соглашения об изменении избирательной системы в попытке улучшить свои шансы на всеобщих выборах 2027 года.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

По словам осведомленных собеседников агентства, эти изменения приведут к созданию пропорциональной системы, которая предоставит коалиции-победительнице 35 дополнительных мест в верхней палате парламента и 70 мест в нижней.

Это обеспечит победителю комфортное большинство в парламенте.

Законопроект может быть представлен уже в четверг, сообщили источники.

Любые изменения в избирательной системе требуют одобрения парламента, где коалиция премьер-министра Джорджи Мелони имеет комфортное большинство.

Союзники Мелони в течение нескольких месяцев работали над изменениями избирательного законодательства, поскольку опасались, что единый фронт оппозиции с одним кандидатом может привести к потере большинства в Сенате.

Сейчас в Италии депутаты избираются по смешанной системе пропорционального и мажоритарного голосования.

Однако опросы постоянно показывают, что если левоцентристские партии, которые сейчас находятся в оппозиции – Демократическая партия, Движение пяти звезд, Партия зеленых и Левый альянс – выдвинут единого кандидата в каждом избирательном округе, они смогут завоевать места на юге страны.

В коалицию входят партия Мелони "Братья Италии", ультраправая "Лига" и правоцентристская Forza Italia.

Италия меняла свои избирательные правила по крайней мере трижды за последние три десятилетия, хотя это не устранило структурную нестабильность ее правительств. С момента провозглашения республики в 1948 году в стране сменилось более 60 кабинетов министров.

Мелони стала исключением, возглавив третье по продолжительности правления правительство страны.

После прихода к власти осенью 2022 года лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони инициировала ряд изменений, чтобы предотвратить политическую нестабильность в стране, среди прочего – прямое избрание президента.