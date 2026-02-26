В Німеччині ремонт резиденції президента оцінили у 600 млн євро

У Німеччині оприлюднили плани щодо давно необхідного ремонту палацу Бельвю, офіційної резиденції президента Німеччини, і згідно з ними, вартість реконструкції складе близько 600 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з інформацією Федерального президентського офісу, сума в 601 млн євро включає 71 млн євро на випадок підвищення цін на будівництво та 188 млн євро на резерв ризиків, включаючи потенційні забруднювачі, які можуть бути виявлені в конструкції будівлі.

Ремонтні роботи можуть розпочатися вже влітку. Голова Федерального відомства з будівництва та регіонального планування Петра Весселер заявила, що тривалість у вісім років вважається "реалістичною".

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр повинен буде переїхати до тимчасової резиденції, ймовірно, в офісний хмарочос поруч з палацом.

Сам Штайнмаєр, коментуючи ремонт, зазначивши, що він давно назрів.

Президент згадав, що через ризики для безпеки, а також через протікання водопроводу він не може використовувати резиденцію повною мірою під час проведення заходів.

На початку лютого депутатам Палати громад і членам Палати лордів запропонували варіанти реставрації вартістю майже 40 млрд фунтів стерлінгів Вестмінстерського палацу, де відбуваються засідання законодавців.

Також повідомляли, що Букінгемський палац припинив проводити прийняття іноземних лідерів через ремонт.